شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس المحتلة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس المحتلة
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، مساء اليوم الثلاثاء، مركبات المواطنين قرب حي المصرارة وسط مدينة القدس المحتلة، لليوم الثاني على التوالي.

وأفاد شهو عيان، بأن مستوطنين أغلقوا شارع المصرارة من جانب "بوابة النفق"، عبر إشعال إطارات مطاطية، وهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، دون أن يبلغ عن إصابات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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