الصحة التركية: تسجيل 14494 إصابة و194 وفاة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت تركيا 14494 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و270101 حالة.



كما سجلت 194 وفاة خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 21879، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وفرضت أنقرة حظر تجول مسائي طوال أيام العمل الأسبوعية وإغلاقا كاملا خلال أيام العطلة الأسبوعية منذ أكثر من شهر.



وكان وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة أعلن أنه سينبغي على القادمين للبلاد جوا اعتبارا من 28 ديسمبر، وبرا أو بحرا اعتبارا من 30 ديسمبر، تقديم اختبار سلبي لفيروس (كورونا) تم الحصول عليه خلال فترة لا تزيد على 72 ساعة قبل دخول البلاد.