الصحة العالمية بغزة تحدد موعد وصول حصة فلسطين من لقاح (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

كشف عبد الناصر صبح، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في قطاع غزة، موعد وصل حصة فلسطين من اللقاح الخاص بفيروس (كورونا) المستجد.



وأكد صبح في تصريحات صحفية له، مساء اليوم الثلاثاء، أن حصة فلسطين من لقاح فيروس (كورونا) ستصل في شهر شباط/ فبراير المقبل، وفق ما أعلنته وكالة (الرأي) المحلية.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، تسجيل 20 حالة وفاة، و1191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.