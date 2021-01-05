الصحة الإيطالية: تسجيل 649 وفاة و15378 إصابة جديدة بـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 649 وفاة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 348 في اليوم السابق، فيما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 15378 من 10800.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 76329 منذ ظهور المرض في 21 شباط/ فبراير، في أعلى حصيلة بأوروبا والخامسة عالميا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون حالة حتى الآن.
أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 649 وفاة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 348 في اليوم السابق، فيما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 15378 من 10800.
وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 76329 منذ ظهور المرض في 21 شباط/ فبراير، في أعلى حصيلة بأوروبا والخامسة عالميا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).
وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون حالة حتى الآن.
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