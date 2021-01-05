الصحة الإيطالية: تسجيل 649 وفاة و15378 إصابة جديدة بـ(كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 649‭‭‬‬‬ وفاة بفيروس (كورونا) اليوم الثلاثاء ارتفاعا من 348 في اليوم السابق، فيما ارتفع العدد اليومي للإصابات الجديدة إلى 15378 من 10800.



وبلغ إجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في إيطاليا 76329 منذ ظهور المرض في 21 شباط/ فبراير، في أعلى حصيلة بأوروبا والخامسة عالميا، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وقالت وزارة الصحة إن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت 2.182 مليون حالة حتى الآن.