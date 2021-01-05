حماس: معركتنا تتطلب تضافر الجهود الوطنية وإطلاق يد المقاومة لصد العدوان

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رام الله - دنيا الوطن

نعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) شهيد فلسطين، الشهيد عاهد اخليل من بلدة بيت أمر في محافظة، والذي ارتقى برصاص جيش الاحتلال خلال محاولته تنفيذ عملية بطولية.



وتقدمت الحركة في بيان لها، نشر على موقعها الالكتروني، بالتهنئة من عائلة الشهيد وأهالي بلدة بيت أمر وأبناء محافظة الخليل الذين يواجهون هجمة استيطانية شرسة وعدوانًا متواصلًا من قطعان المستوطنين.



وقالت الحركة: "إن معركة شعبنا ضد الاستيطان، تتطلب تضافر الجهود الوطنية وإطلاق يد المقاومة في صد العدوان، وحماية أرضنا ومقدساتنا".



وأضافت: "نتوجه بالتحية لأبناء الشعب الفلسطيني كافة والمرابطين في ميادين المواجهة، وستبقى فلسطين شامخة عزيزة بعزم أبنائها وإصرار شبابها على الحرية والتخلص من نير الاحتلال".