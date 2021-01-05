الاحتلال يعيق حركة المواطنين جنوب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

أعاقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، حركة المواطنين جنوب جنين وكثفت من تواجدها العسكري في المحافظة.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز عسكري "دوتان" أوقفت عشرات المركبات المارة، ودققت في بطاقات المواطنين واستجوبتهم، ما أدى الى إعاقة تحركات المواطنين والتسبب بأزمة مرورية خانقة، كما كثفت قوات الاحتلال من تواجدها العسكري في محيط حي الألمانية في جنين، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.