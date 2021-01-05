ارزيقات: وصول مستشفى الرازي بجنين شاب مصاب بطلق ناري والشرطة تحقق

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، بأن شاباً وصل مساء اليوم الثلاثاء، الى مستشفى الرازي بمدينة جنين، وهو مصاب بطلق ناري.



وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن حالة الشاب وصفت بالخطيرة، لافتا إلى أن الشرطة الفلسطينية باشرت بإجراءات التحقيق، للوقوف على اسباب الحادث.