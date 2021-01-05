الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت امر

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات الشبان بالاختناق، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات مع الاحتلال في بلدة بيت امر شمال الخليل.



وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن مواجهات اندلعت مع جيش الاحتلال الذي اقتحم منطقة عصيدة في بلدة بيت امر، أصيب خلالها عشرات الشبان بالاختناق جراء استنشاقهم الغاز السام، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.