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لبنان يتجاوز للمرة الأولى الـ3 آلاف إصابة يومية بفيروس (كورونا)

لبنان يتجاوز للمرة الأولى الـ3 آلاف إصابة يومية بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
سجل لبنان اليوم للمرة الأولى منذ انتشار فيروس (كورونا) في شباط الماضي، أكثر من 3 آلاف إصابة بالفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 17 حالة وفاة و3620 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت أن إجمالي عدد ​الإصابات​ بالفيروس بلغ منذ 21 فبراير 195759، أما إجمالي حالات الوفاة فبلغ 3478، وحالات الشفاء 135596.

وقالت إنه تم تسجيل 3616 إصابة محلية و4 إصابات وافدة، وأن عدد حالات الاستشفاء ليوم أمس هو 1221، بينها 469 حالة في العناية المركزة.

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