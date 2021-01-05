بعد قمة "العلا".. أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017

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رام الله - دنيا الوطن
وصل وزير المالية القطري، علي شريف العمادي، على رأس وفد بطائرة خاصة من بلاده إلى العاصمة المصرية، القاهرة، اليوم الثلاثاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من 3 سنوات.

ونقلت صحيفة (الشرق) القطرية عن وكالة الأنباء الألمانية قولها، إن الزيارة تستغرق ساعات عدة، مشيرة إلى أنه العمادي أول مسؤول وطائرته هي أول رحلة تعبر الأجواء السعودية والمصرية بشكل مباشر من العاصمة القطرية، منذ أزمة حزيران/ يونيو عام 2017.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة، قولها إن الوزير سيشارك في افتتاح أحد الفنادق القطرية على كورنيش النيل، بعد تعطل افتتاحه 6 سنوات، قبل أن يعود مساء اليوم في وقت مبكر من صباح الأربعاء إلى الدوحة.

وتبلغ استثمارات المشروع (فندق سانت ريجيس) المملوك لشركة الديار القطرية، أكثر من 1.3 مليار دولار، ويقام على مساحة 9360 مترا مربعا.

يأتي ذلك بعدما أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي التوقيع على البيان الختامي لقمة مجلس التعاون الخليجي وبيان العلا واختتام الجلسة الأولى، بمشاركة مصر ممثلة في وزير خارجيتها سامح شكري.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء: "غادر وزير الخارجية سامح شكري، المملكة العربية السعودية، الآن، عائدا إلى أرض الوطن، بعد أن قام بالتوقيع على (بيان العلا) الخاص بالمصالحة العربية".

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