دولي

نتنياهو: سنكون أول من يخرج من كورونا في العالم

نتنياهو: سنكون أول من يخرج من كورونا في العالم
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده ستكون أول دولة في العالم تخرج من جائحة (كورونا)، نظرا للإغلاق الشامل والفوري وبدء التطعيم الجماعي ضد الفيروس.

وفي كلمة له خلال جلسة حكومية مخصصة لمناقشة الخطوات القادمة حول تشديد الإغلاق، قال نتنياهو: "تنذرنا المستشفيات بدخول أخطر موجة منذ تفشي الوباء بينما تحذرنا وزارة الصحة والخبراء من حالة الطوارئ التي نواجهها ومن خطر فقدان المئات من المواطنين الإسرائيليين بل أكثر من ذلك إذا لم نتحرك فورا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأكد أنه يواصل العمل "على مدار الساعة في سبيل جلب الملايين من اللقاحات إلى إسرائيل، وفي هذه الأثناء يواصل جهاز الصحة تطعيم مواطني إسرائيل بوتيرة تثير الدهشة حول العالم".

وأضاف: الدمج ما بين استجرار ملايين اللقاحات وتطعيم الآلاف من المواطنين يوميا يتيح لنا البقاء في المرتبة الأولى عالميا في الخروج من (كورونا)، وفتح اقتصادنا والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وقال: "للأسف، سجل ارتفاع حاد في حالات الإصابة بالسلالة الجديدة من (كورونا) لدينا أيضا، لكن ليس بنفس الوتيرة ولا يجوز لنا السماح بوقوع ذلك، لاسيما ونحن نقترب من خط النهاية".

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