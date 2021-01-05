شؤون فلسطينية

قيادي بالجهاد: هل هناك علاقة بين حل الأزمة الخليجية ومحاولة فكفكة الانقسام الفلسطيني؟

قيادي بالجهاد: هل هناك علاقة بين حل الأزمة الخليجية ومحاولة فكفكة الانقسام الفلسطيني؟
خاص دنيا الوطن - عوض أبو دقة
تساءل القيادي بحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الدكتور جميل عليان، اليوم الثلاثاء عن العلاقة بين حل الأزمة الخليجية التي كانت قائمةً بين قطر من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة أخرى، وبين محاولة فكفكة الانقسام الفلسطيني؟

وبيَّن عليان في حديث خاص مع "دنيا الوطن"، أن الجميع يُدرك سياسة زعماء الخليج اليوم من الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، خاصةً أن ما يحدث في المنطقة من إعادة تموضع الدول وعلاقتها البينية، واستعداداتها للرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، مسألة تثير المخاوف، وتحتاج إلى تنسيق أكبر لكل الدول والقوى السياسية التي لا تريد أن ترى أمريكا في المنطقة العربية.

وعلى صعيد التطورات في موضوع المصالحة الفلسطينية، اعتبر نجاح أي عمل فردي أو جماعي، يتطلبُ تحقيق شروط ضرورية جداً، منها توحيد قواعد التفكير والممارسة الكلية، والتي من خلالها يتم استخلاص التطبيقات العملية.

وأوضح عليان، أن مناورة (الركن الشديد) - على سبيل المثال- انطلقت من خلال القاعدة الكلية، وهي التفكير والممارسة الجمعية، فيما  خطوات ترتيب البيت الفلسطيني الآن، تتم انطلاقاً من قواعد كلية مغايرة، وهي قواعد الثنائية، والتبعيض، والمصالح الخاصة.

ونوه إلى أن هذا يؤكد أن إحدى القواعد خطأ وضارة وطنيًا، فإما التفكير، والممارسة الجمعية أو المسار الآخر.

ولفت عليان إلى أن ما يساعدنا على معرفة الخيار الصواب أن نضع تقييم الفلسطينيين ومؤيديهم للحكم، ففي حالة (الركن الشديد) كان هناك إجماعٌ ونشوةٌ بالفخر والعزة، أما في خطوات حركتي فتح وحماس لترتيب البيت الفلسطيني فالمعارضون هم الأغلبية، حتى من داخل الحركتين.

وشدد قائلاً "فرض عين علينا جميعاً أن نبحث عن القواعد الكلية التي تُوحدنا إستراتيجيًا، وليس تكتيكيًا أو لمصالح آنية قاصرة وضارة".

وبحسب عليان فإن "القواعد التي يجب أن نُركز عليها كونها الموحدات الرئيسية، المقاومة بكل أشكالها وأدواتها، والرواية التاريخية التي تؤكد حقنا في كامل فلسطين، وعلاقة التناقض التام مع المحتل الإسرائيلي، وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، انطلاقاً من الميثاق التأسيسي".

ودعا القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، إلى ضرورة أن يُوسد هذا الأمر برمته للشعب الفلسطيني في كافة أماكن اللجوء، والتواجد، كونه صاحب القرار والسلطة.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس المحتلة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس المحتلة

الصحة العالمية بغزة تحدد موعد وصول حصة فلسطين من لقاح (كورونا)

الصحة العالمية بغزة تحدد موعد وصول حصة فلسطين من لقاح (كورونا)

الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على جرافة شرق نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على جرافة شرق نابلس

حماس: معركتنا تتطلب تضافر الجهود الوطنية وإطلاق يد المقاومة لصد العدوان

حماس: معركتنا تتطلب تضافر الجهود الوطنية وإطلاق يد المقاومة لصد العدوان

الاحتلال يعيق حركة المواطنين جنوب جنين

الاحتلال يعيق حركة المواطنين جنوب جنين

ارزيقات: وصول مستشفى الرازي بجنين شاب مصاب بطلق ناري والشرطة تحقق

ارزيقات: وصول مستشفى الرازي بجنين شاب مصاب بطلق ناري والشرطة تحقق

الرئاسة: نقدر عاليا ما جاء في بيان القمة الخليجية حول القضية الفلسطينية

الرئاسة: نقدر عاليا ما جاء في بيان القمة الخليجية حول القضية الفلسطينية

النائب زيدان: تغول المستوطنين يردعه الصمود وتنظيم الجهود الشعبية

النائب زيدان: تغول المستوطنين يردعه الصمود وتنظيم الجهود الشعبية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس المحتلة

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس المحتلة

الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على جرافة شرق نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين ويستولي على جرافة شرق نابلس

الاحتلال يعيق حركة المواطنين جنوب جنين

الاحتلال يعيق حركة المواطنين جنوب جنين

ارزيقات: وصول مستشفى الرازي بجنين شاب مصاب بطلق ناري والشرطة تحقق

ارزيقات: وصول مستشفى الرازي بجنين شاب مصاب بطلق ناري والشرطة تحقق

النائب زيدان: تغول المستوطنين يردعه الصمود وتنظيم الجهود الشعبية

النائب زيدان: تغول المستوطنين يردعه الصمود وتنظيم الجهود الشعبية

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت امر

الخليل: إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت امر

اشتية: بالشراكة مع &#34;البنك الإسلامي&#34; و&#34;التعاون&#34; يستعيد 100 طفل السمع

اشتية: بالشراكة مع "البنك الإسلامي" و"التعاون" يستعيد 100 طفل السمع

الاحتلال يهدد بهدم وحرق 13 &#34;كشكا&#34; تجاريا في عانين غرب جنين

الاحتلال يهدد بهدم وحرق 13 "كشكا" تجاريا في عانين غرب جنين

منوعات

&#34;الباربي&#34; هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

"الباربي" هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء &#34;صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني&#34;

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء "صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني"

رانيا يوسف &#34;أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا&#34;

رانيا يوسف "أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا"

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

حسن يوسف يوبخ رانيا يوسف بعد تفاخرها بجمال &#34;مؤخرتها&#34;

حسن يوسف يوبخ رانيا يوسف بعد تفاخرها بجمال "مؤخرتها"

عربي

لبنان يتجاوز للمرة الأولى الـ3 آلاف إصابة يومية بفيروس (كورونا)

لبنان يتجاوز للمرة الأولى الـ3 آلاف إصابة يومية بفيروس (كورونا)

بعد قمة &#34;العلا&#34;.. أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017

بعد قمة "العلا".. أول مسؤول قطري يصل مصر منذ أزمة 2017

الإمارات تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لـ(كورونا)

الإمارات تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لـ(كورونا)

أمير الكويت: &#34;بيان العلا&#34; إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي

أمير الكويت: "بيان العلا" إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي