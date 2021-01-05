توضيح من دنيا الوطن حول مقال مسيء

رابط مختصر:

التزاما بمبدأ الشفافية، والمهنية، تتقدم "دنيا الوطن"، بالاعتذار لقراءها عن ما حدث من خلل أدى لنشر مقال "مسيء" للعادات والتقاليد الاجتماعية الفلسطينية.



بدورها، تجري "دنيا الوطن"، تحقيقاً لمعرفة ملابسات الخلل الذي أدى لنشر المقال، وتؤكد، على التزامها بالقواعد المهنية والأخلاقية، واحترامها للعادات والتقاليد الاجتماعية الفلسطينية.