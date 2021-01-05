اشتية: بالشراكة مع "البنك الإسلامي" و"التعاون" يستعيد 100 طفل السمع











رام الله - دنيا الوطنبرعاية وحضور رئيس الوزراء د. محمد اشتية، تم توقيع اتفاقية مشروع توريد القواقع الإلكترونية للأطفال ذوي الإعاقة السمعية بين البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسة التعاون، لصالح جمعية بيت لحم العربية للتأهيل، بإشراف وزارة الصحة وتنسيق الصناديق العربية والإسلامية.جاء ذلك اليوم الثلاثاء، في مكتب رئيس الوزراء، حيث وقع الاتفاقية عن البنك الإسلامي للتنمية بصفته مديرا لصندوق الأقصى، ممثله في فلسطين هاني أبو دياب، وعن مؤسسة التعاون مديرها العام يارا السالم، بحضور وزيرة الصحة د. مي كيلة، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، ومدير عام جمعية بيت لحم العربية للتأهيل أدمون شحادة.وقال رئيس الوزراء: "هذا المشروع فريد من نوعه لأنه يتعلق بزراعة قواقع إلكترونية لأكثر من 100 طفل أعمارهم من ست سنوات وما دون في الضفة الغربية وقطاع غزة، بقيمة مليون ونصف دولار مقدمة من المصرف العربي للتنمية في افريقيا، الذين نشكرهم".وأضاف اشتية: "نحن اليوم بإرادة الله وبتوجيه من السيد الرئيس محمود عباس نعيد السمع لأكثر من 100 طفل انتظروا طويلا. وإن دل هذا المشروع على شيء فإنه بالنسبة لنا يعكس روح الشراكة بين الحكومة والمؤسسات الدولية بما فيها البنك الإسلامي والمؤسسات غير الحكومية والمجتمع المدني ومؤسسة رائدة مثل مؤسسة التعاون".وتابع رئيس الوزراء: "شكرا جزيلا لكل من ساهم في هذا المشروع ونحن نعلم أن الاحتياج أكثر من 100 حالة والآن يوجد 50 حالة بحاجة الى معالجة، وأقول للأطفال المحتاجين اننا جاهزون ان نستكمل ونوفر تمويل للـ 50 طفل الآخرين بعد الانتهاء من هذه المرحلة".