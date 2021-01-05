شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت يمدد إغلاق قرية قيرة لـ48 ساعة بسبب (كوورنا)

محافظ سلفيت يمدد إغلاق قرية قيرة لـ48 ساعة بسبب (كوورنا)
رام الله - دنيا الوطن
قرر محافظ سلفيت عبد الله كميل، مساء اليوم الثلاثاء، تمديد إغلاق قرية قيرة لمدة 48 ساعة، اعتبارا من صباح غد الأربعاء، بسبب تطورات الحالة الوبائية والارتفاع المتواصل في أعداد المصابين بفيروس (كورونا).

وأوضح كميل، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء يأتي لإتاحة المجال أمام طواقم الطب الوقائي لحصر المخالطين وإجراء الفحوصات اللازمة، مؤكدا أن الحركة في القرية خلال هذه الفترة ستمنع نهائيا بما في ذلك الموظفين، وتغلق كافة المحال التجارية والمؤسسات، ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد كميل على ضرورة التزام الجميع بالقرارات الأخيرة الصادرة عن الحكومة بما فيها الإغلاق الشامل يومي الجمعة والسبت، والإغلاق المسائي، وبإجراءات السلامة الوقائية من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم.

كما أكد ضرورة التزام المصابين والمخالطين بالبروتوكولات الصحية المعلنة وعدم اختراق الحجر المنزلي، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

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