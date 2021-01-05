الاحتلال يهدد بهدم وحرق 13 "كشكا" تجاريا في عانين غرب جنين

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رام الله - دنيا الوطن

هددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، بهدم وحرق 13 "كشكا" تجاريا، في قرية عانين، غرب جنين.



وقال راضي خضور، صاحب كشك تجاري: "إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية، الواقعة بمحاذاة جدار الضم العنصري، لليوم الثاني على التوالي، وهددت بهدم وحرق "الأكشاك" وإطلاق النار عليها، إذا لم يتم إزالتها، علما أنها تقع بالقرب من مدرسة الذكور، وهي ضمن مخطط القرية"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.