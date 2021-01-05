شؤون فلسطينية

محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد

محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد
رام الله - دنيا الوطن
حصل كلاً من المحاضر في كلية إدارة المال والأعمال في جامعة فلسطين الدكتور خليل اسماعيل ماضي ، و المحاضرة في كلية التربية بالجامعة الأستاذة اية خليل أبو ندى، بالمرتبة الأولى على مستوى الوطن عن جائزة أفضل بحث علمي متخصص في مكافحة الفساد لعام 2020م، والذي ينظمه الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان)، بحضور شخصيات وطنية وأكاديمية.

وفي مكتبه التقى سعادة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور جبر الداعور بالباحثان، مهنئاً إياهم لحصولهم على المرتبة الأولى بالمسابقة، معرباً عن اعتزاز الجامعة بالجهود المبذولة من قبل الباحثين والتي أتت بثمارها في حصولهم على المرتبة الأولى في المسابقة، داعياً إياهم لمواصلة العطاء العلمي والفكري لتطوير حركة البحث العلمي في فلسطين.

كما أكد رئيس الجامعة أن جامعة فلسطين تشجع تدعم باحثيها ومبدعيها، داعياً جميع الباحثين العاملين بالجامعة إلى تكثيف جهودهم العلمية لمواصلة التقدم والنجاح.

الجدير ذكره أن البحث الفائز بالمسابقة جاء بعنوان " إطار مقترح لدور الحكم الصالح في العلاقة بين أبعاد نموذج ماكتزي للتشخيص التنظيمي وتفعيل قيم النزاهة والشفافية والسمعة التنظيمية- دراسة ميدانية على البلديات الفلسطينية" والمسابقة تنظم بشكل سنوي من قبل الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان)، ويتقدم العشرات من الأبحاث من قبل الباحثين والمؤسسات للمنافسة على الفوز بالمرتبة الأولى بأفضل بحث علمي متخصص في مكافحة الفساد.


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محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد

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شؤون فلسطينية

محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد

محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد

محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد

محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد

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