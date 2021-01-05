دولي

اشكنازي: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تحسنت بعد إلغاء الضم

اشكنازي: العلاقات مع الاتحاد الأوروبي تحسنت بعد إلغاء الضم
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي اشكنازي، إن هناك اتجاهات إيجابية في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بعد اتفاقيات التطبيع مع دول الخليج، السودان والمغرب.

وأوضح اشكنازي، خلال محادثة مع سفراء إسرائيليين في أوروبا، أنه "على مدار سنوات ربطت أوروبا تطور العلاقات مع إسرائيل بالصراع الفلسطينيين الإسرائيلي، أما الآن فالأمور تغيرت بشكل كبير"، بحسب ما جاء على موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

من جهتها، قالت نائبة المدير العام لوزارة الخارجية لشؤون أوروبا، انا ازري، إنه قبل عام كانت قلقة جدًا من توقعات كارثية على ضوء الامكانية أن تقوم إسرائيل بفرض السيادة في الضفة الغربية، وأضافت: "هذا الأمر تغير تمامًا بعد اتفاقيات التطبيع وإلغاء الضم، بشكل كبير جدًا".

وأكدت أن الصورة الآن أفضل مما توقعنا، بالنسبة لجزء من الدول الأوروبية، القضية الفلسطينية لا زالت الأهم".

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