دولي

إيران تصدر "قرارا عاجلا" بشأن ترامب والمتورطين بعملية اغتيال قاسم سليماني

إيران تصدر "قرارا عاجلا" بشأن ترامب والمتورطين بعملية اغتيال قاسم سليماني
رام الله - دنيا الوطن
أصدر القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، قراراً عاجلاً، بشأن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وبقية المتورطين في عملية اغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية غلام إسماعيل زاده، إن "القضاء الإيراني "قدم طلبا إلى الإنتربول لإصدار إنذار أحمر واعتقال (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب وبقية المتورطين في عملية اغتيال قاسم سليماني"، وذلك حسب وكالة (تسنيم) الإيرانية.

وأضف غلام إسماعيل زاده أنه "تم تحديد هوية 48 شخصا متورطا في اغتيال قاسم سليماني، بمن فيهم الرئيس الأمريكي وقادة ومسؤولون في البنتاغون وقوات في المنطقة، وتم تسليم الأسماء إلى الإنتربول".

وقال: "تم إجراء تحقيق جيد، وقدمت دوائر مختلفة، وخاصة فيلق القدس ووزارة المخابرات والأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، معلومات جيدة، والقضية معلقة في المحكمة، وستصدر لائحة اتهام قريبا،  وبمجرد صدور قرار الاتهام سيتم النظر في الأمر".

وكان غابريال سوما، عضو المجلس الاستشاري لترامب، علق يوم الأحد الماضي، على إمكانية محاكمة الأخير بجريمة اغتيال قائد فيلق القدس الراحل الفريق قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وقال سوما، في حوار مع وكالة (المعلومة)، العراقية، إن "ترامب له حصانة قانونية ولا يمكن محاكمته"، مشيرا إلى أن "القضاء الأمريكي نفسه لا يستطيع محاكمة ترامب". وبرر سوما، "ارتكاب ترامب لجريمة المطار بتلقيه معلومات عن عزم قاسم سليماني القيام باستهداف السفارة".

وقتل قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس القيادي في الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، في غارة أمريكية استهدفت موكبهما بالقرب من مطار بغداد.

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