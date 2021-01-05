عربي

الإمارات تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لـ(كورونا)

الإمارات تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لـ(كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
استلمت الإمارات، اليوم الثلاثاء، 3 ملايين من لقاح (سينوفارم) الصيني لفيروس (كورونا) المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقالت مجموعة الصين الوطنية للتكنولوجيا الحيوية التابعة لسينوفارم، في تصريح نقلته وكالة (رويترز)، إنها سلمت الإمارات ثلاثة ملايين جرعة من اللقاح المضاد لمرض كوفيد-19.

وأدخلت المجموعة لقاحين مرشحين مضادين لكوفيد-19 وطورتهما في بكين ووهان مرحلة متقدمة من التجارب السريرية.

وحصل لقاح وحدة بكين على الضوء الأخضر خلال الأسبوع الماضي لتطعيم الناس به في الصين.

ومجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية تابعة لمجموعة الصين الوطنية المحدودة للصناعات الدوائية (سينوفارم).

وقالت مجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية في مقال نشره موقع التواصل الاجتماعي الصيني ويتشات "وفقا لتقييم مبدئي من الإمارات، يظهر الاستخدام الطارئ أن لقاح مجموعة الصين للتكنولوجيا الحيوية لكوفيد-19 آمن للاستخدام على نطاق كبير وخفض على نحو ملحوظ فرص الإصابة بالمرض لدى من تلقوه".

ولم يذكر المقال الصيني، الذي يتطرق لحصول الإمارات على لقاح "كوفيد 19"، أي اللقاحين الذين حصلت عليهما الإمارات.

أخبار ذات صلة

كيف علقت رغد صدام حسين على المصالحة بين السعودية وقطر؟

كيف علقت رغد صدام حسين على المصالحة بين السعودية وقطر؟

أمير الكويت: &#34;بيان العلا&#34; إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي

أمير الكويت: "بيان العلا" إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي

محمد بن راشد: قمة العلا موحدة للصف والتحديات القائمة تتطلب تعاوناً خليجياً حقيقياً

محمد بن راشد: قمة العلا موحدة للصف والتحديات القائمة تتطلب تعاوناً خليجياً حقيقياً

مصر توقع على &#34;بيان العلا&#34; بالسعودية

مصر توقع على "بيان العلا" بالسعودية

قادة وفود دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا

قادة وفود دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا

انطلاق القمة الخليجية بالسعودية.. بن سلمان: نثمن جهود الكويت وأمريكا لرأب الصدع

انطلاق القمة الخليجية بالسعودية.. بن سلمان: نثمن جهود الكويت وأمريكا لرأب الصدع

&#34;نورت المملكة&#34;.. شاهد كيف رحب ولي العهد السعودي بأمير قطر

"نورت المملكة".. شاهد كيف رحب ولي العهد السعودي بأمير قطر

أمير الكويت: العلاقات مع السعودية أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

أمير الكويت: العلاقات مع السعودية أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد

محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد

محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد

محاضران بجامعة فلسطين يحصلان على المرتبة الأولى لأفضل بحث علمي بمكافحة الفساد

الاقتصاد تسجل سبع براءات اختراع وتقدم تسعة آلاف خدمة في الملكية الفكرية

الاقتصاد تسجل سبع براءات اختراع وتقدم تسعة آلاف خدمة في الملكية الفكرية

الرئيس عباس يشيد بافتتاح مستشفى ابن سينا التخصصي في محافظة جنين

الرئيس عباس يشيد بافتتاح مستشفى ابن سينا التخصصي في محافظة جنين

35 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال ديسمبر الماضي

35 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال ديسمبر الماضي

إفشال صفقة لتسريب 11 ألف دونم من أراضي السواحرة في النبي موسى

إفشال صفقة لتسريب 11 ألف دونم من أراضي السواحرة في النبي موسى

الاحتلال يصادر خيامًا ومعدات في القدس

الاحتلال يصادر خيامًا ومعدات في القدس

وزارة السياحة والآثار تستنكر اعتداءات الاحتلال المتكررة على سبسطية

وزارة السياحة والآثار تستنكر اعتداءات الاحتلال المتكررة على سبسطية

منوعات

&#34;الباربي&#34; هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

"الباربي" هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

شاهد: نور تكشف حقيقة إيمانها بالجن

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء &#34;صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني&#34;

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء "صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني"

رانيا يوسف &#34;أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا&#34;

رانيا يوسف "أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا"

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

حسن يوسف يوبخ رانيا يوسف بعد تفاخرها بجمال &#34;مؤخرتها&#34;

حسن يوسف يوبخ رانيا يوسف بعد تفاخرها بجمال "مؤخرتها"

عربي

الإمارات تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لـ(كورونا)

الإمارات تستلم 3 ملايين جرعة من اللقاح الصيني لـ(كورونا)

أمير الكويت: &#34;بيان العلا&#34; إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي

أمير الكويت: "بيان العلا" إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي

انطلاق القمة الخليجية بالسعودية.. بن سلمان: نثمن جهود الكويت وأمريكا لرأب الصدع

انطلاق القمة الخليجية بالسعودية.. بن سلمان: نثمن جهود الكويت وأمريكا لرأب الصدع

&#34;نورت المملكة&#34;.. شاهد كيف رحب ولي العهد السعودي بأمير قطر

"نورت المملكة".. شاهد كيف رحب ولي العهد السعودي بأمير قطر