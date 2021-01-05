دولي

(يديعوت): إسرائيل ستعلن قريبًا عن افتتاح بعثات دبلوماسية مؤقتة في الإمارات

(يديعوت): إسرائيل ستعلن قريبًا عن افتتاح بعثات دبلوماسية مؤقتة في الإمارات
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت صحيفة (يديعوت أحرنوت) الإسرائيلية، أنه من المتوقع أن تقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية خلال الأيام القادمة بافتتاح بعثتين دبلوماسيتين مؤقتتين في الإمارات، وهما: سفارة في العاصمة أبو ظبي، وقنصلية في دبي، قبل إقامة بعثات دائمة؛ وهي بذلك تنضم إلى السفارة الإسرائيلية المؤقتة في العاصمة البحرينية المنامة، والتي بدأت عملها مؤخرًا.

وبحسب الصحيفة، يأتي هذا الإعلان بعد زيارة قامت بها طواقم إسرائيلية خلال الأسابيع الأخيرة إلى البحرين والإمارات بحثًا عن عقارات ملائمة لإقامة الممثليات الدبلوماسية. ووزارة الخارجية لا تنوي امتلاك مبانٍ في هذه الدول، إنما استئجار مكاتب لهذا الغرض.

وأوضحت الصحيفة، أنه تم تعيين الدبلوماسي ايتان نائيه، سفير إسرائيل السابق في تركيا، مسؤولًا مؤقتًا عن السفارة في أبو ظبي، وسيصل إلى هناك الأسبوع القادم.

ومن المخطط أن تتم إقامة إحدى السفارات الأكبر في العالم في أبو ظبي، والتي من المقرر أن تضم ممثلين عن الوزارات المختلفة، حيث توجهت الخارجية الإسرائيلية مؤخرًا إلى باقي الوزارات وعرضت عليهم انتداب ممثلين لهم إلى الإمارات. وفي قنصلية دبي تم تعيين مسؤول مؤقت آخر يتواجد حاليًا هناك؛ وفق الصحيفة.

وأضافت الصحيفة، أن الممثلين في الإمارات سوف يهتمون بإقامة السفارة والقنصلية العامة، وأيضًا توفير المساعدة للشركات الإسرائيلية والأشخاص الإسرائيليين واستصدار التأشيرات.

كما من المتوقع بعد أسبوعين فتح ممثلية إسرائيلية في العاصمة المغربية الرباط، ومن المتوقع أن يقوم رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالإعلان رسميًا عن إقامة الممثليات الدبلوماسية خلال زيارته المرتقبة إلى الإمارات والبحرين في الأسابيع القادمة.

وذكرت الصحيفة أن البحرين والإمارات تعتزمان فتح سفارات لهما في إسرائيل. وتطرقت الصحيفة إلى وجود تقديرات إسرائيلية حول قيام عدد من الدول بالإعلان قريبًا عن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل وشملت القائمة سلطنة عمان والسعودية.

وأضافت أن هناك اتصالات مع دول إسلامية في افريقيا وآسيا من بينها النيجر، مالي، جيبوتي، موريتانا وجزر القمر في افريقيا، واندونيسيا، باكستان، بروناي، بنغلادش وجزر المالديف في أسيا.

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