دولي

ترامب يعد بالفوز في ثماني ولايات

ترامب يعد بالفوز في ثماني ولايات
رام الله - دنيا الوطن
اعترض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على نتائج الانتخابات الرئاسية في ثماني ولايات، رغم خسارته فيها، وفقا للأرقام الرسمية، أمام الديمقراطي جو بايدن.

وقال ترامب، في حديث أمام أنصاره ومؤيديه في جورجيا: "يقول الديمقراطيون، إنه يعترض بخصوص جورجيا. لا، لا. أنا أعترض بخصوص ثماني ولايات، وأعتقد أنني سأفوز فيها جميعا"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

في وقت سابق، كشفت صحيفة (واشنطن بوست) أن الرئيس ​ ترامب​ طلب من سكرتير ​ولاية جورجيا​ براد رافنسبيرجر في مكالمة هاتفية "إيجاد" نحو 12 ألف صوت لقلب فارق الأصوات مع ​جو بايدن.

وحذر ترامب، سكرتير ولاية جورجيا من تبعات جنائية إذا لم يتجاوب مع ادعاءاته بشأن حدوث تزوير في ​انتخابات​ الولاية.

وحث ترامب، في مكالمة هاتفية غير عادية استمرت لمدة ساعة يوم السبت، رافنسبيرجر على "إيجاد" أصوات كافية لإلغاء هزيمته. وقال خبراء الانتخابات، إن هذا الاتصال يثير أسئلة قانونية.

لكن رافنسبيرجر رفض مطالب ترامب، وشدد على أن فوز جو بايدن بـ11779 صوتا في جورجيا، كان عادلا ودقيقا.

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