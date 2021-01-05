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أمير الكويت: "بيان العلا" إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي

أمير الكويت: "بيان العلا" إنجاز تاريخي سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي
رام الله - دنيا الوطن
شدد أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح على أهمية "بيان العلا" الذي تبنته اليوم الثلاثاء بالإجماع القمة الخليجية التي استضافتها السعودية.

وصرح أمير الكويت للصحفيين، إثر مغادرته السعودية إلى وطنه، بأن البيان الذي لم ينشر نصه بعد يتضمن "اتفاق التضامن الدائم"، مضيفا أن تبني هذه الوثيقة يعد "إنجازا تاريخيا خليجيا وعربيا سيعزز وحدة الصف الخليجي والعربي وتماسكه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشاد الأمير نواف بما توصلت إليه "قمة العلا" من "قرارات بناءة ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود بالخير على دوله وأبنائه وتحقق تطلعاتهم وأهدافهم المنشودة"،

وثمن قرار العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إطلاق اسمي السلطان العماني قابوس بن سعيد وأمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح (اللذين فارقا الحياة في العام الماضي) على الاجتماع.

ويعتقد أن "بيان العلا" ينص على إنهاء النزاع المستمر منذ عام 2017 بين قطر وجيرانها.

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