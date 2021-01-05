إصابة رئيس أرمينيا بفيروس (كورونا) في لندن

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة (نوفوستي) الروسية بتشخيص إصابة الرئيس الأرمني أرمين ساركيسيان بفيروس (كورونا).



ونقلت الوكالة اليوم الثلاثاء عن متحدث باسم الرئاسة الأرمنية تأكيده أن ساركيسيان متواجد في العاصمة البريطانية لندن حيث احتفل مع عائلته بعيد رأس السنة ثم خضع في الثالث من يناير لعملية جراحية ناجحة على قدمه.



وأكد المتحدث ظهور أعراض الإصابة بـ(كورونا) لدى الرئيس بعد العملية، مضيفا أن نتائج فحص ساركيسيان جاءت إيجابية واضطر الرئيس إلى دخول الحجر الصحي وسيواصل أداء مهامه عن بعد.