عربي

مصر توقع على "بيان العلا" بالسعودية

مصر توقع على "بيان العلا" بالسعودية
رام الله - دنيا الوطن
وقعت مصر ممثلة بوزير خارجيتها سامح شكري اليوم الثلاثاء على "بيان العلا" الخاص بالمصالحة العربية.

وغادر شكري المملكة العربية السعودية عائدا إلى مصر بعد مشاركته بجلسة القمة الخليجية التي عقدت في مدينة العلا السعودية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

ويأتي التوقيع المصري على "بيان العلا"، في "إطار الحرص المصري الدائم على التضامن بين دول الرباعي العربي وتوجههم نحو تكاتف الصف وإزالة أي شوائب بين الدول العربية الشقيقة، ومن أجل تعزيز العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات الجسام التي تشهدها المنطقة، وهو ما دأبت عليه مصر بشكل دائم، مع حتمية البناء على هذه الخطوة الهامة من أجل تعزيز مسيرة العمل العربي ودعم العلاقات بين الدول العربية الشقيقة انطلاقا من علاقات قائمة على حسن النوايا وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية"، وفق ما جاء في بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وثمنت مصر في بيانها "كل جهد مخلص بذل من أجل تحقيق المصالحة بين دول الرباعي العربي وقطر، وفي مقدمتها جهود دولة الكويت الشقيقة على مدار السنوات الماضية".

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