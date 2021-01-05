دولي

رئيس بيلاروس: (كورونا) عقاب من الله

رئيس بيلاروس: (كورونا) عقاب من الله
رام الله - دنيا الوطن
شدد رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو على أهمية حماية البيئة، معتبرا أن جائحة فيروس (كورونا) جاءت بمثابة عقاب من الله على البشر لـ"وقاحتهم" في معاملة الطبيعة.

وقال لوكاشينكو خلال اجتماع مع عمال إحدى المؤسسات الإنتاجية في العاصمة مينسك اليوم الثلاثاء: "في كلمتي بمناسبة عيد رأس السنة ذكرت السيارات الكهربائية، لكن الرسالة الرئيسية كانت أن الرب ربما عاقبنا بفيروس (كورونا) لأننا ببساطة نتعامل مع الطبيعة بطريقة وقحة"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأضاف: "إذا لم نعش في انسجام مع الطبيعة، فإننا لن نتمتع بالصحة وسيكون أطفالنا فقراء".

وأشار لوكاشينكو إلى أن الاهتمام بقضايا البيئة بما فيها من أهمية لضمان ظروف جيدة لحياة وصحة الناس، هو الذي دفع السلطات لإطلاق حملة واسعة النطاق لتوسيع الاعتماد على الطاقة الكهربائية في مختلف المجالات، بما فيها قطاع المواصلات ومرافق التدفئة، مذكرا في هذا الخصوص بتدشين أول محطة كهروذرية في البلاد الخريف الماضي.

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