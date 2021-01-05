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قادة وفود دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا

قادة وفود دول الخليج يوقعون البيان الختامي لقمة العلا
رام الله - دنيا الوطن
وقع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، على البيان الختامي للقمة الخليجية رقم 41، التي استضافتها مدينة العلا السعودية.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان افتتح القمة في وقت سابق من الثلاثاء، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأشاد الأمير محمد بن سلمان بالدورين الكويتي والأميركي لرأب الصدع بين دول المنطقة، مؤكدا على دور القمة في تعزيز أواصر الأخوة.

واعتبر ولي العهد السعودي أن "الأنشطة الإيرانية تهدف لزعزعة الاستقرار بالمنطقة"، وأضاف: "نواجه تحديات السلوك الإيراني التخريبي".

وقال الأمير إنه سيتم توقيع بيان العلا خلال القمة الخليجية.

وقال أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، إن المشاركين اتفقوا على توقيع بيان العلا في هذه القمة.

وأضاف: "نهنئ الجميع بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا. نسعى لدعم العمل الخليجي والعربي المشترك"، مشيرا إلى أن "إعلان اليوم سيسمى اتفاق التضامن".

ومن جهة أخرى، ثمن أمير الكويت دور القيادة المصرية ودعمها لقضايا المنطقة.

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