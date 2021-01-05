شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: نشيد بجهود دولة الكويت لرأب الصدع بين الأشقاء بدول الخليج العربي

الرئيس عباس: نشيد بجهود دولة الكويت لرأب الصدع بين الأشقاء بدول الخليج العربي
رام الله - دنيا الوطن
رحب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، بعقد قمة مجلس التعاون  لدول الخليج العربي، اليوم الثلاثاء، في المملكة العربية السعودية، متمنياً النجاح لهذه القمة في تحقيق أهدافها بلم الشمل ووحدة الصف العربي إزاء التحديات التي تواجه أمتنا.

وأشاد الرئيس بالجهود المقدرة لدولة الكويت الشقيقة لرأب الصدع بين الأشقاء في دول الخليج العربي، وعقد هذه القمة الهامة، مؤكداً أن تحقيق المصالحة بين الأشقاء في دول الخليج يعزز العمل العربي المشترك والدفاع عن قضايا أمتنا وفي المقدمة منها القضية الفلسطينية، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

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