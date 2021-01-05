الرّشق: المصالحة الخليجية خطوة مهمّة لتعزيز العمل المشترك في خدمة القضية الفلسطينية



وأعرب الرّشق في تصريح صحفي اليوم عن "أمله في أن تتكلّل هذه الدورة بالنّجاح في تحقيق المصالحة الخليجية وإنجازها، واستعادة اللحمة ورأب الصدع بين الأشقاء، بما يحقّق خير وأمن واستقرار وتقدّم دولها وشعوبها"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الالكتروني.



وأكّد الرّشق أنَّ "المصالحة الخليجية وإنهاء الخلاف بين الأشقاء هو خطوة مهمّة لتحقيق تطلعات الشعوب العربية في تعزيز العمل المشترك في خدمة قضايا الأمَّة وعلى رأسها القضية الفلسطينية في ظل التحديات والمخاطر التي تتعرّض لها".

رام الله - دنيا الوطنقال عزّت الرّشق، عضو المكتب السياسي ورئيس مكتب العلاقات العربية والإسلامية لحركة حماس: "نبارك لدول مجلس التعاون الخليجي انعقاد دورته الـ41 اليوم في مدينة العلا بالمملكة العربية السعودية.