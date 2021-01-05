رضوان: نحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الاسرى وسط تفشي فيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس: "في الذكرى الخامسة والعشرين لاستشهاد القائد المهندس يحيى عياش نترحم على روحه وعلى أرواح جميع الشهداء ونؤكد على تمسكنا بالثوابت الوطنية وخيار المقاومة".



وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن": "ننظر بخطورة إلى تفشي فايروس (كورونا) بين الأسرى في سجون الاحتلال ونحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة أسرانا البواسل".



وحذر رضوان، الاحتلال الاسرائيلي من تعرض حياة الأسرى للخطر، وأن عليه أن يتحمل كامل التداعيات المترتبة عن اهماله الطبي ومنع دخول اللقاحات والمعقمات للأسرى لمواجهة فايرس (كورونا)، داعيا في الوقت ذاته، المنظمات والمؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية للتدخل العاجل للحفاظ على حياة وسلامة أسرانا البواسل في ظل تفشي فايروس (كورونا) في سجون الاحتلال.



وقال القيادي في حركة حماس: "إن قضية الأسرى تقف على سلم أولوياتنا ولن يهدأ لنا بال حتى ينال أسرانا البواسل حريتهم"، مضيفاً: "ندعو السلطة الفلسطينية إلى ضرورة القيام بواجبها تجاه قضية الأسرى وضرورة التحرك العاجل لملاحقة قادة الاحتلال لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بحق أسرانا".