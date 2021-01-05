شاهد: إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم







رام الله - دنيا الوطنأصيب شاب فلسطيني، بعدما أطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي، النار عليه، مساء اليوم الثلاثاء، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن قرب من مفترق (غوش عتصيون) جنوبي بيت لحم، بحسب ما جاء موقع القناة 13 الإسرائيلية.بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية: "جاري المتابعة للتأكد من صحة الأنباء التي تتحدث عن إطلاق الاحتلال النار على مواطن جنوب بيت لحم.