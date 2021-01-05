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انطلاق القمة الخليجية بالسعودية.. بن سلمان: نثمن جهود الكويت وأمريكا لرأب الصدع

انطلاق القمة الخليجية بالسعودية.. بن سلمان: نثمن جهود الكويت وأمريكا لرأب الصدع
رام الله - دنيا الوطن
انطلقت اليوم الثلاثاء، في مدينة العلا السعودية برئاسة ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، أعمال الدورة 41 لقمة مجلس التعاون الخليجي، والتي من المتوقع أن تتوج بالإعلان عن إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.

وفي كلمته، ثمن بن سلمان، الجهود التي بذلتها الكويت والولايات المتحدة لرأب الصدع بين دول المنطقة، قائلا: "إن هذه الجهود أدت للوصول إلى اتفاق بيان العلا الذي سيتم توقيعه في هذه القمة، الذي جرى التأكيد فيه على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي والإسلامي، وتعزيز أواصر الود والتآخي بين دولنا وشعوبنا، بما يخدم آمالها وتطلعاتها".

وفي السياق، اكد بن سلمان أن الملك سلمان بن عبد العزيز أوعز بإنطلاق اسمي السلطان قابوس والشيخ صباح على القمة، مشيداً بوساطة دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية لرأب الصدع.

وقال بن سلمان: "ينبغي تعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي"، مضيفا: "البرنامج النووي الإيراني يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي".

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