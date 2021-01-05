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"نورت المملكة".. شاهد كيف رحب ولي العهد السعودي بأمير قطر

"نورت المملكة".. شاهد كيف رحب ولي العهد السعودي بأمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة وصول أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد إلى العلا في السعودية، واستقبال ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان له.

ووفق شبكة (سي إن إن) فقد تداول نشطاء مقطع الفيديو الذي يسمع فيه "الله حيو.. نورت المملكة" لحظة نزول أمير قطر من طائرته في مطار العلا على رأس الوفد القطري لحضور القمة الخليجية الـ41 التي تستضيفها المملكة.

وركز النشطاء على أسلوب استقبال الأمير محمد بن سلمان لأمير قطر بالعناق الحار لافتين إلى كسر البروتوكولات المعمول بها خلال جائحة فيروس (كورونا).


 

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