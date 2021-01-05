شؤون فلسطينية

وزارة السياحة والآثار تستنكر اعتداءات الاحتلال المتكررة على سبسطية

وزارة السياحة والآثار تستنكر اعتداءات الاحتلال المتكررة على سبسطية
رام الله - دنيا الوطن
استنكرت وزارة السياحة والآثار ما تقوم به قوات الاحتلال من اقتحامات واغلاق لبلدة سبسطية الواقعة الى الغرب من نابلس.

وقالت الوزارة أن استهداف المستوطنين وجيش الاحتلال لهذه البلدة والموقع الاثري يأتي ضمن سياسة التهويد التي تنتجها عصابات المستوطنين ومن خلفها حكومة الاحتلال بهدف السيطرة على مواقع التراث الثقافي الفلسطيني والتي تعتبر شاهداً على حق شعبنا بأرضه.

وذكرت الوزارة ان الموقع الاثري في سبسطية تم اقتحامه عشرات المرات خلال عام 2020 وهاهم اليوم في مطلع عام 2021 يقوموا بإغلاق الموقع، وبحسب المعلومات الواردة فإن أحد مسؤولي سلطات الاحتلال قام بالمشاركة في فعاليات المستوطنين يوم أمس اليوم الاثنين 4/1/2021 برفقة ما يسمى بمسؤول سلطة الاثار في حكومة الاحتلال وما يسمى رئيس مجلس المستوطنات، حيث هاجموا ما تقوم به الحكومة الفلسطينية من اعمال في سبسطية راصدين موازنات للسيطرة على سبسطية والمواقع الاخرى.

وزارة السياحة والآثار بالشراكة مع بلدية سبسطية والوزارات والهيئات الوطنية قامت بالعمل على انجاز كثير من المشاريع في سبسطية آخرها تأهيل ساحة البيدر بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي وتنفيذ صندوق تطوير الهيئات المحلية وبإشراف من اليونسكو.

حيث أصبحت معظم المناطق الخاضعة للسيطرة الوطنية الفلسطينية ضمن إطار التطوير وبقيت مناطق ما يسمى مناطق ما يسمى "ج" تتعرض للتهويد والتدمير والعبث فيها رغم المحاولات المتكررة لطواقم الوزارة بحمايتها وعليه فإن الوزارة تدين ما تقوم به حكومة الاحتلال وقطعان المستوطنين من اعمال متكررة في الموقع الأثري واغلاق البلدة.

والوزارة طالبت كافة الجهات الدولية التدخل لإلزام الاحتلال باحترام الاتفاقيات الدولية وعدم العبث بمقدرات الشعب الفلسطيني الثقافية وأكدت الوزارة انها ستقوم بتوفير كافة الامكانيات لدعم المواطنين والموقع الاثري في سبسطية وإنها ستواصل تنفيذ المشاريع والبرامج بالتعاون مع البلدية.

واثنت وزارة السياحة والاثار على دور بلدية سبسطية والمواطنين في التصدي لقطعان المستوطنين ومخططات حكومة الاحتلال وإفشال محاولاتهم للسيطرة على الموقع.

أخبار ذات صلة

شاهد: إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم

شاهد: إصابة شاب برصاص الاحتلال بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن جنوب بيت لحم

35 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال ديسمبر الماضي

35 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال ديسمبر الماضي

إفشال صفقة لتسريب 11 ألف دونم من أراضي السواحرة في النبي موسى

إفشال صفقة لتسريب 11 ألف دونم من أراضي السواحرة في النبي موسى

الاحتلال يصادر خيامًا ومعدات في القدس

الاحتلال يصادر خيامًا ومعدات في القدس

غدًا.. عميد الأسرى الفلسطينيين &#34;كريم يونس&#34; يدخل عامه الـ 39 في سجون الاحتلال

غدًا.. عميد الأسرى الفلسطينيين "كريم يونس" يدخل عامه الـ 39 في سجون الاحتلال

الجبهة الشعبية تُطالب بعزل البطريرك &#34;ثيوفولوس الثالث&#34; وتصفه بالخائن

الجبهة الشعبية تُطالب بعزل البطريرك "ثيوفولوس الثالث" وتصفه بالخائن

بلدية رفح تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن توسعة معبر رفح التجاري

بلدية رفح تصدر بيانًا توضيحيًا بشأن توسعة معبر رفح التجاري

فلسطين تسجل 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

فلسطين تسجل 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

35 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال ديسمبر الماضي

35 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال ديسمبر الماضي

الاحتلال يصادر خيامًا ومعدات في القدس

الاحتلال يصادر خيامًا ومعدات في القدس

وزارة السياحة والآثار تستنكر اعتداءات الاحتلال المتكررة على سبسطية

وزارة السياحة والآثار تستنكر اعتداءات الاحتلال المتكررة على سبسطية

غدًا.. عميد الأسرى الفلسطينيين &#34;كريم يونس&#34; يدخل عامه الـ 39 في سجون الاحتلال

غدًا.. عميد الأسرى الفلسطينيين "كريم يونس" يدخل عامه الـ 39 في سجون الاحتلال

(شمس): قوات الاحتلال تهدم (59) منزل ومنشأة لمواطنين فلسطينيين خلال شهر كانون الأول

(شمس): قوات الاحتلال تهدم (59) منزل ومنشأة لمواطنين فلسطينيين خلال شهر كانون الأول

العالول: الدم الفلسطيني مادة انتخابية بين مختلف الاحزاب الاسرائيلية

العالول: الدم الفلسطيني مادة انتخابية بين مختلف الاحزاب الاسرائيلية

نائب محافظ نابلس: صمت مقلق تبديه المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إزاء جرائم الاحتلال

نائب محافظ نابلس: صمت مقلق تبديه المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إزاء جرائم الاحتلال

عبد ربه: إصابة 44 أسيرًا في سجن النقب بفيروس (كورونا)

عبد ربه: إصابة 44 أسيرًا في سجن النقب بفيروس (كورونا)

منوعات

&#34;الباربي&#34; هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

"الباربي" هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

شاهد: الفنانة نور &#34;أنا أؤمن بربنا وبس&#34;

شاهد: الفنانة نور "أنا أؤمن بربنا وبس"

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء &#34;صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني&#34;

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء "صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني"

رانيا يوسف &#34;أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا&#34;

رانيا يوسف "أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا"

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

حسن يوسف يوبخ رانيا يوسف بعد تفاخرها بجمال &#34;مؤخرتها&#34;

حسن يوسف يوبخ رانيا يوسف بعد تفاخرها بجمال "مؤخرتها"

عربي

أمير الكويت: العلاقات مع السعودية أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

أمير الكويت: العلاقات مع السعودية أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

شاهد: استقبال حار من ولي العهد السعودي لأمير قطر

شاهد: استقبال حار من ولي العهد السعودي لأمير قطر

مصر تشارك في القمة الخليجية بالسعودية

مصر تشارك في القمة الخليجية بالسعودية

شاهد: رد فعل القطريين بعد فتح الحدود مع السعودية

شاهد: رد فعل القطريين بعد فتح الحدود مع السعودية