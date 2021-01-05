غدًا.. عميد الأسرى الفلسطينيين "كريم يونس" يدخل عامه الـ 39 في سجون الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال نادي الأسير، إن خمسة أسرى من القدامى – أي ممن اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو- يدخلون خلال شهر كانون الثاني/ يناير الجاري، أعومًا جديدة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، أقدمهم الأسير كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، وهو عميد الأسرى الفلسطينيين، والذي يدخل يوم غدٍ عامه الـ(39) في الأسر، ويليه الأسرى: ماهر يونس الذي يدخل عامه الـ(39)، والأسير بشير الخطيب عامه الـ (34)، وناصر سرور، ومحمود سرور المعتقلين عامهما الـ(29) على التوالي.



وأوضح نادي الأسير، أن الأسرى الخمسة هم من ضمن (26) أسيرًا اعتقلهم الاحتلال قبل توقيع اتفاقية أوسلو، من بينهم (12) أسيراً من الأراضي المحتلة عام 1948م.



وكانت سلطات الاحتلال قد رفضت الإفراج عنهم ضمن العديد من صفقات التبادل التي تمت، والإفراجات التي جرت بعد توقيع اتفاقية أوسلو، وفي عام 2014م نكثت سلطات الاحتلال الاتفاق الذي تم ضمن مسار المفاوضات، حيث رفضت الإفراج عنهم، ضمن ما عُرف بالدفعة الرابعة للأسرى القدامى.



وبجانب هؤلاء الأسرى هناك مجموعة من الأسرى الذين اُعتقلوا قبل أوسلو، وأُفرج عنهم في صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011م، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقالهم مجدداً عام 2014م، منهم الأسير نائل البرغوثي الذي قضى ما مجموعه في سجون الاحتلال (41) عامًا.



ويستعرض نادي الأسير أبرز المعلومات بشكلٍ مقتضب عن الأسرى الخمسة



الأسير كريم يونس (عميد الأسرى الفلسطينيين وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح)- يدخل عامه الـ(39) في الأسر



ولد الأسير كريم يونس في الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1958م، في بلدة عارة في الأراضي المحتلة عام 1948م، وهو الابن الأكبر لعائلته، وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلته في السادس من كانون الثاني/ يناير عام 1983م، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن المؤبد، وجرى تحديد المؤبد له لاحقاً لمدة (40) عامًا، وفي عام 2013م وفي ذكرى اعتقاله الـ30 توفي والده، واستمرت والدته في زيارته رغم مرضها وكبر سنها، ويقبع اليوم في سجن "هداريم".



الأسير ماهر يونس – يدخل عامه الـ(39) في الأسر



ولد الأسير ماهر يونس في الـ6 من كانون الثاني/ يناير 1958م، من قرية عارة في الأراضي المحتلة عام 1948، وهو من عائلة مكونة من خمس أخوات، وأخ، اُعتقل في الـ18 كانون الثاني/ يناير 1983م، وحُكم عليه بالسّجن المؤبد، حيث جرى تحديد المؤبد له بـ(40) عامًا، وخلال سنوات اعتقاله توفي والده وذلك عام 2008م، ويقبع اليوم في سجن "النقب الصحراوي".



الأسير بشير الخطيب – يدخل عامه الـ(34) في الأسر



ولد الأسير بشير الخطيب في الـ 20 نيسان/ أبريل 1961م، في مدينة الرملة في الأراضي المحتلة عام 1948م، وهو أب لخمسة أبناء، اعتقله الاحتلال في تاريخ الأول من كانون الثاني/ يناير 1988م، وحكم عليه بالسّجن المؤبد وجرى تحديد المؤبد له بـ(35) عامًا، علمًا أنه يعاني من مشاكل صحية في المعدة، بعد أن فقدَ أسنانه ويعتمد على نوع معين من الطعام.



الأسير ناصر أبو سرور – يدخل عامه الـ(29) في الأسر



ولد الأسير ناصر أبو سرور في الـ 16 تشرين الثاني/ نوفمبر 1969م، وهو من مدينة بيت لحم، من عائلة مكونة من خمس شقيقات وثلاثة أشقاء، اُعتقل في الرابع من كانون الثاني/ يناير 1993م، وفي عام 1997م فقدَ والده، وبقيت والدته تواصل زيارته، رغم كبر سنها وما أصابها من أمراض، وتمكن من استكمال دراسته داخل الأسر حيث حصل على البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في العلوم السياسية، ويقبع اليوم في سجن "هداريم".



الأسير محمود أبو سرور – يدخل عامه الـ(29) في الأسر



ولد الأسير محمود أبو سرور في الـ 27 كانون الثاني/ يناير 1970م، وهو من مدينة بيت لحم، من عائلة مكونة من شقيقين وأخت، اُعتقل في الخامس من كانون الثاني/ يناير 1993م، خلال اعتقاله فقدَ والده عام 2008م، ووالدته عام 2014م، وتمكن من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، والماجستير في الدراسات الإقليمية، ويقبع اليوم في سجن "هداريم".



أسماء الأسرى القدامى المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو



1. كريم يونس معتقل منذ عام 1983



2. ماهر يونس معتقل منذ عام 1983



3.محمد الطوس معتقل منذ عام 1985



4.إبراهيم أبو مخ معتقل منذ عام 1986



5.رشدي أبو مخ معتقل منذ عام 1986



6.وليد دقة معتقل منذ عام 1986



7.إبراهيم بيادسة معتقل منذ عام 1986



8.أحمد أبو جابر معتقل منذ عام 1986



9.سمير أبو نعمة معتقل منذ عام 1986



10.محمد داوود معتقل منذ عام 1987



11.بشير الخطيب معتقل منذ عام 1988



12.جمعة آدم معتقل منذ عام 1988



13.محمود أبو خربيش معتقل منذ عام 1988



14.رائد السعدي معتقل منذ عام 1989



15.إبراهيم اغبارية معتقل منذ عام 1992



16.محمد اغبارية معتقل منذ عام 1992



17.يحيى اغبارية معتقل منذ عام 1992



18.محمد جبارين معتقل منذ عام 1992



19.ضياء الفالوجي معتقل منذ عام 1992



20.محمد فلنة معتقل منذ عام 1992



21.ناصر أبو سرور معتقل منذ عام 1993



22.محمود أبو سرور معتقل منذ عام 1993



23.محمود عيسى معتقل منذ عام 1993



24.محمد شماسنة معتقل منذ عام 1993



25.عبد الجواد شماسنة معتقل منذ عام 1993



26. علاء الدين الكركي معتقل منذ عام 1993 .