فلسطين تسجل 20 وفاة و1191 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 87.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.5%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات.



وقالت وزارة الصحة في موجز التقرير اليومي: "تم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية "قلقيلية 2، طولكرم 1، نابلس 1، رام الله 4، الخليل 1"، قطاع غزة 6 وفيات، مدينة القدس 5 وفيات".



وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "طوباس (33)، قلقيلية (18)، طولكرم (52)، جنين (65)، نابلس (70)، ضواحي القدس (33)، رام الله (138)، الخليل (69)، بيت لحم (39)، سلفيت (21)، أريحا (7)"، قطاع غزة (396)، مدينة القدس (250).



وأردفت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (14)، قلقيلية (20)، طولكرم (46)، جنين (50)، نابلس (151)، رام الله (183)، الخليل (98)، بيت لحم (63)، سلفيت (41)، أريحا (17)"، قطاع غزة (866)، مدينة القدس (255).



ولفتت وزارة الصحة إلى وجود 113 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 27 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.