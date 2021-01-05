مستشار اشتية: سياسة الحكومة هذا العام سترتكز على خطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني، أحمد العزم: إن الحكومة اعتمدت خطة التنمية بالعنقود الزراعي في محافظة اريحا والاغوار، بتكلفة 61 مليون دولار للعامين 2021 و2022، لدعم صمود المواطنين.



وأكد العزم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء، أن سياسة الحكومة هذا العام سترتكز على مواصلتها لخطة الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، والتنمية والبناء خاصة فيما يتعلق بالتعليم والاقتصاد، والمصادقة على مشاريع تطوير البنية التحتية وتعزيز الحصول على المعلومة ودعم المقاومة الشعبية ، وتعزيز صمود المزارعين عبر المسار القانوني.



وبين العزم، أن العام 2021 سيكون عاما لتعزيز الرواية الفلسطينية في ظل الهجمة الشرسة التي تواجه قضيتنا، عبر التواصل مع الشخصيات السياسية والأكاديمية في دول العالم وإقامة المؤتمرات وتعزيز المحتوى الرقمي على الانترنت فيما يتعلق بتعزيز روايتنا وتعبئة أبناء شعبنا في الوطن والشتات، مؤكدا رفض رئيس الوزراء محمد شتية للمساعدات المشروطة بالمساس بهذه الرواية والنيل من شرعية الحق الفلسطيني عبر إدخال تعديلات على مناهج التعليم.