جلسة استثنائية للحكومة الإسرائيلية لفرض إغلاق شامل

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رام الله - دنيا الوطن

تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية لدراسة تشديد القيود المفروضة على الجمهور في ظل تطور الحالة الوبائية.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الصحة بولي إدلشتاين يسعيان إلى فرض إغلاق شامل ومحكم لمدة أسبوعين، إلا أن وزراء حزب أزرق- أبيض يعارضون ذلك.



كما يعارض وزير التربية والتعليم الليكودي يؤاف غالانت تعطيل جهاز التعليم كليًا.



وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس، على خطة لدعم أصحاب المحلات التجارية الذين لحقت بهم أضرارا اقتصادية في أعقاب الإغلاق.