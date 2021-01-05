دولي

جلسة استثنائية للحكومة الإسرائيلية لفرض إغلاق شامل

جلسة استثنائية للحكومة الإسرائيلية لفرض إغلاق شامل
رام الله - دنيا الوطن
تعقد الحكومة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، جلسة استثنائية لدراسة تشديد القيود المفروضة على الجمهور في ظل تطور الحالة الوبائية.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية العامة، فإن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الصحة بولي إدلشتاين يسعيان إلى فرض إغلاق شامل ومحكم لمدة أسبوعين، إلا أن وزراء حزب أزرق- أبيض يعارضون ذلك.

كما يعارض وزير التربية والتعليم الليكودي يؤاف غالانت تعطيل جهاز التعليم كليًا.

وكانت الحكومة الإسرائيلية صادقت أمس، على خطة لدعم أصحاب المحلات التجارية الذين لحقت بهم أضرارا اقتصادية في أعقاب الإغلاق.

أخبار ذات صلة

كورونا عالميًا: مليونا و861 ألف وفاة و86 مليونا و110 آلاف إصابة

كورونا عالميًا: مليونا و861 ألف وفاة و86 مليونا و110 آلاف إصابة

ضربة جديدة لترامب.. رؤساء 170 شركة أمريكية يطالبون الكونجرس بإقرار فوز بايدن

ضربة جديدة لترامب.. رؤساء 170 شركة أمريكية يطالبون الكونجرس بإقرار فوز بايدن

أول تعليق إسرائيلي على استئناف العلاقات بين قطر والسعودية

أول تعليق إسرائيلي على استئناف العلاقات بين قطر والسعودية

إيران: حصلنا على الإنتاج الجديد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% والإنتاج بسرعة

إيران: حصلنا على الإنتاج الجديد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% والإنتاج بسرعة

مسؤول إيراني: كل القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة تحت مجهر قواتنا المسلحة

مسؤول إيراني: كل القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة تحت مجهر قواتنا المسلحة

بريطانيا: بدء إغلاق عام جديد في عموم البلاد ابتداءً من الثلاثاء

بريطانيا: بدء إغلاق عام جديد في عموم البلاد ابتداءً من الثلاثاء

إيران: الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية

إيران: الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية

إيطاليا تسجل انحفاضاً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل انحفاضاً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

(شمس): قوات الاحتلال تهدم (59) منزل ومنشأة لمواطنين فلسطينيين خلال شهر كانون الأول

(شمس): قوات الاحتلال تهدم (59) منزل ومنشأة لمواطنين فلسطينيين خلال شهر كانون الأول

العالول: الدم الفلسطيني مادة انتخابية بين مختلف الاحزاب الاسرائيلية

العالول: الدم الفلسطيني مادة انتخابية بين مختلف الاحزاب الاسرائيلية

نائب محافظ نابلس: صمت مقلق تبديه المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إزاء جرائم الاحتلال

نائب محافظ نابلس: صمت مقلق تبديه المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إزاء جرائم الاحتلال

عبد ربه: إصابة 44 أسيرًا في سجن النقب بفيروس (كورونا)

عبد ربه: إصابة 44 أسيرًا في سجن النقب بفيروس (كورونا)

الاحصاء الفلسطيني: إنخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

الاحصاء الفلسطيني: إنخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 184 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 184 أسيراً

محافظ الخليل: تبادل للأدوار بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا

محافظ الخليل: تبادل للأدوار بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا

المفتي العام يندد بعرض جماعات الهيكل لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم مكانها

المفتي العام يندد بعرض جماعات الهيكل لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم مكانها

منوعات

عمرو دياب يضع شروطاً لحضور حفله.. فما هي ؟

عمرو دياب يضع شروطاً لحضور حفله.. فما هي ؟

&#34;الباربي&#34; هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

"الباربي" هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

شاهد: الفنانة نور &#34;أنا أؤمن بربنا وبس&#34;

شاهد: الفنانة نور "أنا أؤمن بربنا وبس"

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء &#34;صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني&#34;

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء "صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني"

رانيا يوسف &#34;أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا&#34;

رانيا يوسف "أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا"

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

عربي

أمير الكويت: العلاقات مع السعودية أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

أمير الكويت: العلاقات مع السعودية أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

محمد بن راشد يرأس وفد الإمارات في القمة الخليجية

محمد بن راشد يرأس وفد الإمارات في القمة الخليجية

أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

وزير إماراتي: نحن أمام قمة تاريخية بامتياز نعيد خلالها اللحمة الخليجية

وزير إماراتي: نحن أمام قمة تاريخية بامتياز نعيد خلالها اللحمة الخليجية