العالول: الدم الفلسطيني مادة انتخابية بين مختلف الاحزاب الاسرائيلية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ان جرائم وانتهاكات الاحتلال تصاعدت بصورة كبيرة خلال العام الماضي سواء ضد الانسان الفلسطيني او ارضه عبر مصادرتها لصالح التوسع الاستيطاني.



واشار العالول في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء، الى ان الأوضاع الداخلية في دولة الاحتلال انعكست أيضاً على مستوى جرائمه وانتهاكاته بحق شعبنا حيث شكل الدم الفلسطيني مادة انتخابية بين مختلف الجهات حول من يسجل ارقاما اعلى بالقتل او السجن او الالم والمعاناة لشعبنا.



وأشار العالول الى ان إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب كانت راعية لممارسات الاحتلال وداعمة لها بل كانت شريكا أساسيا

في الجرائم ضد شعبنا فيما يتعلق بتشريع الاستيطان وبضائع المستوطنات وأيضاً مخططات الضم.