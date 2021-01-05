نائب محافظ نابلس: صمت مقلق تبديه المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إزاء جرائم الاحتلال

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رام الله - دنيا الوطن

أعربت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة، عن استغرابها من الصمت المقلق الذي تبديه المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الانسان من جرائم الاحتلال والمستوطنين المتصاعدة بشكل ممنهج ومنظم ضد أبناء شعبنا.



وأضافت الأتيرة أن هناك متابعة دائمة من قبل المحافظة والحكومة بشكل عام لكل الاعتداءات، وتعزيز صمود المواطنين خاصة في منطقة الاغوار وذلك من خلال وزارة الزراعة التي تعمل على زراعة المزيد من الأراضي المهددة بالاستيطان، ومحاولة دعم كافة من يتعرضون لهذه الاعتداءات وتخفيف الاضرار.