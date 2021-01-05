عبد ربه: إصابة 44 أسيرًا في سجن النقب بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال المستشار الاعلامي لهيئة شؤون الاسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن إصرار إدارة سجون الإحتلال بعدم تحمل مسؤولياتها والمماطلة في إجراء الفحوصات للاسرى أدى الى اصابة 44 اسيرا في سجن النقب بفيروس كورونا، بعد تسجيل 13 اصابة جديدة صباح اليوم، ليرتفع العدد منذ بدء

الجائحة الى 184 اسيرا.



وأشار عبد ربه في حديث إذاعي اليوم الثلاثاء، إلى أن مصدر اصابة الاسرى مؤخرا في سجن النقب هو السجانين، وخاصة بعد ظهور 16 اصابة في صفوفهم في معتقل ريمون، لافتا إلى ان حوار جرى مع إدارة السجون حول ضرورة إلزام السجانين بضرورة اتخاذ سبل الوقاية من الفيروس، وزيادة أعداد الفحوصات للأسرى، وسرعة اجراءها.



هذا ويواصل الاسير جبريل زبيدي إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الرابع والعشرين على التوالي في عزل مجدو، فيما اعلن شقيقه الاسير داود زبيدي في سجن النقب والمحكوم بالسجن ثمانية عشر شهرا اضرابه المفتوح عن الطعام كخطوة تضامنيه.