مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 184 أسيراً





رام الله - دنيا الوطنأكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجون الاحتلال ارتفعت صباح اليوم الثلاثاء لتصل الى (184) اسيراً بعد اكتشاف 14 إصابة جديدة في سجن (النقب).وقال مركز فلسطين: "إن أعداد الاسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجن (النقب) وصلت الى 44 اسيراً، وكان المركز قد حذر من ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالفيروس في قسم 3 نتيجة وجود العشرات من الأسرى المخالطين، وخاصه بعد مماطلة ادارة السجن في فحص الأسرى الذين ظهرت عليهم أعراض مشابهة او حجرهم في أقسام خاصة".وأشار مدير المركز الباحث رياض الاشقر إلى إحتمالية إصابة كافة أسرى قسم 3 والبالغ عددهم 73 اسيراً بـ(كورونا)، حيث ان اختلاط الاسرى المصابين استمر لأكثر من اسبوع من باقيالاسرى في القسم وهذا حدث سابقاً في سجن (جلبوع).وحذر الأشقر من خطورة حقيقة على حياة الاسرى في النقب، حيث هناك العديد من الاسرى اشتكوا من اعراض مرضية مشابهة لأعراض (كورونا)، ولم تجرى لهم مسحات حتى الان، والسجن يعاني من الاكتظاظ ويقبع فيه ما يزيد عن ألف اسير، اضافة الى كون السجن يقع في منطقة صحراوية تتصف بالبرودة الشديدة في فصل الشتاء وهى أجواء ينشط بها الفيروس.وشكك في وعودات إدارة سجن (النقب) للأسرى أنها بصدد زيادة عدد الفحوصات للأسرى، وزيادة مواد التنظيف، واتباع وسائل الوقاية عند دخول السجانين لأقسام الأسرى، حيث انها حتى اللحظة لم تنفذ اياً من تلك الوعود مما يكل خطر على حياة الاسرى.وتابع" ان الاوضاع في سجن (النقب) متوترة للغاية، والاسرى يخشون من انتشار واسع للفيروس في أقسام السجن، ويطالبون بلجنة طبية عاجلة للإشراف على إجراء الفحوصات للأسرى ومعرفة حجم الإصابات الحقيقي".وحمَّل الاشقر سلطات الاحتلال وادارة سجونها المسئولية الكاملة عن حياة الاسرى في النقب نتيجة عدم اتخاذ اجراءات الحماية الوقاية بشكل كافي الامر الذى سهل انتشار المرض داخل السجن، وطالب منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل و الضغط على الاحتلال لضمان توفير اللقاح الخاص بفيروس (كورونا) للأسرى.