شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 184 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 184 أسيراً
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجون الاحتلال ارتفعت صباح اليوم الثلاثاء لتصل الى (184) اسيراً بعد اكتشاف 14 إصابة جديدة في سجن (النقب).

وقال مركز فلسطين: "إن أعداد الاسرى المصابين بفيروس (كورونا) في سجن (النقب) وصلت الى 44 اسيراً، وكان المركز قد حذر من ارتفاع عدد الأسرى المصابين بالفيروس في قسم 3  نتيجة وجود العشرات من الأسرى المخالطين، وخاصه بعد مماطلة ادارة السجن في فحص الأسرى الذين ظهرت عليهم أعراض مشابهة او حجرهم في أقسام خاصة".

وأشار مدير المركز الباحث رياض الاشقر إلى إحتمالية إصابة كافة أسرى قسم 3 والبالغ عددهم 73 اسيراً بـ(كورونا)، حيث ان اختلاط الاسرى المصابين استمر لأكثر من اسبوع من باقي
الاسرى في القسم وهذا حدث سابقاً في سجن (جلبوع).

وحذر الأشقر من خطورة حقيقة على حياة الاسرى في النقب، حيث هناك العديد من الاسرى اشتكوا من اعراض مرضية مشابهة لأعراض (كورونا)، ولم تجرى لهم مسحات حتى الان، والسجن يعاني من الاكتظاظ ويقبع فيه ما يزيد عن ألف اسير، اضافة الى كون السجن يقع في منطقة صحراوية  تتصف بالبرودة الشديدة  في فصل الشتاء وهى أجواء ينشط بها الفيروس.

وشكك في وعودات إدارة سجن (النقب) للأسرى أنها بصدد زيادة عدد الفحوصات للأسرى، وزيادة مواد التنظيف، واتباع وسائل الوقاية عند دخول السجانين لأقسام الأسرى، حيث انها حتى اللحظة لم تنفذ اياً من تلك الوعود مما يكل خطر على حياة الاسرى.

وتابع" ان الاوضاع في سجن (النقب) متوترة للغاية، والاسرى يخشون من انتشار واسع للفيروس في أقسام السجن، ويطالبون بلجنة طبية عاجلة للإشراف على إجراء الفحوصات للأسرى ومعرفة حجم الإصابات الحقيقي".

وحمَّل الاشقر سلطات الاحتلال وادارة سجونها المسئولية الكاملة عن حياة الاسرى في النقب نتيجة عدم  اتخاذ اجراءات الحماية الوقاية بشكل كافي الامر الذى سهل انتشار المرض داخل السجن، وطالب منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل و الضغط على الاحتلال لضمان توفير اللقاح الخاص بفيروس (كورونا) للأسرى.

أخبار ذات صلة

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 753 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 753 قضية على مستوى محافظات القطاع

عشرات الأسرى المحررين بغزة يخضون اضراباً مفتوح عن الطعام بسبب خصم رواتبهم

عشرات الأسرى المحررين بغزة يخضون اضراباً مفتوح عن الطعام بسبب خصم رواتبهم

&#34;النيابة العامة&#34; بغزة: فتح تحقيق بـ 416 قضية على مستوى محافظات القطاع

"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 416 قضية على مستوى محافظات القطاع

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى في قسم 3 في النقب

13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى في قسم 3 في النقب

قوات الاحتلال تحتجز جرافة خلال عملها في شق طريق شرق تياسير

قوات الاحتلال تحتجز جرافة خلال عملها في شق طريق شرق تياسير

قطاع غزة يُسجل 6 حالات وفاة و396 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطاع غزة يُسجل 6 حالات وفاة و396 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تيسير خالد: جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين يصعدون جرائمهم‎ في غياب المساءلة الدولية

تيسير خالد: جنود الاحتلال وقطعان المستوطنين يصعدون جرائمهم‎ في غياب المساءلة الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

(شمس): قوات الاحتلال تهدم (59) منزل ومنشأة لمواطنين فلسطينيين خلال شهر كانون الأول

(شمس): قوات الاحتلال تهدم (59) منزل ومنشأة لمواطنين فلسطينيين خلال شهر كانون الأول

العالول: الدم الفلسطيني مادة انتخابية بين مختلف الاحزاب الاسرائيلية

العالول: الدم الفلسطيني مادة انتخابية بين مختلف الاحزاب الاسرائيلية

نائب محافظ نابلس: صمت مقلق تبديه المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إزاء جرائم الاحتلال

نائب محافظ نابلس: صمت مقلق تبديه المؤسسات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إزاء جرائم الاحتلال

عبد ربه: إصابة 44 أسيرًا في سجن النقب بفيروس (كورونا)

عبد ربه: إصابة 44 أسيرًا في سجن النقب بفيروس (كورونا)

الاحصاء الفلسطيني: إنخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

الاحصاء الفلسطيني: إنخفاض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 184 أسيراً

مركز فلسطين: ارتفاع أعداد الأسرى المصابين بفيروس (كورونا) إلى 184 أسيراً

محافظ الخليل: تبادل للأدوار بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا

محافظ الخليل: تبادل للأدوار بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا

المفتي العام يندد بعرض جماعات الهيكل لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم مكانها

المفتي العام يندد بعرض جماعات الهيكل لتفكيك مسجد قبة الصخرة لإقامة هيكلهم مكانها

منوعات

&#34;الباربي&#34; هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

"الباربي" هنا الزاهد تكشف عن تعرضها للتحرش..وعملية التجميل التي خضعت لها

شاهد: الفنانة نور &#34;أنا أؤمن بربنا وبس&#34;

شاهد: الفنانة نور "أنا أؤمن بربنا وبس"

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

ميريام كلينك تنعي الياس رحباني .. وتكشف عن ذكرياتها معه

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

بعد محاكمته بتهمة الإرهاب.. أول تعليق من فضل شاكر حول المصالحة الخليجية

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء &#34;صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني&#34;

شاهد: حورية فرغلي تنهار بالبكاء "صعبانة عليا نفسي وكل أصحابي هجروني"

رانيا يوسف &#34;أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا&#34;

رانيا يوسف "أنا تعاملت بعفوية.. والمذيع اتحرش بيا"

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

شاهد: قرار مفاجئ لعمرو دياب بعد احتفاله بالعام الجديد

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

عبير صبري تكشف عن تعرضها للخيانة وندمها على هذا الأمر

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

شاهد: عقدة أحمد عز تنتقل مع زينة بـ2021..وتتحدث عن نظرتها للحب

حسن يوسف يوبخ رانيا يوسف بعد تفاخرها بجمال &#34;مؤخرتها&#34;

حسن يوسف يوبخ رانيا يوسف بعد تفاخرها بجمال "مؤخرتها"

عربي

أمير الكويت: العلاقات مع السعودية أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

أمير الكويت: العلاقات مع السعودية أخوية وضاربة بجذورها في أعماق التاريخ

محمد بن راشد يرأس وفد الإمارات في القمة الخليجية

محمد بن راشد يرأس وفد الإمارات في القمة الخليجية

أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

وزير إماراتي: نحن أمام قمة تاريخية بامتياز نعيد خلالها اللحمة الخليجية

وزير إماراتي: نحن أمام قمة تاريخية بامتياز نعيد خلالها اللحمة الخليجية