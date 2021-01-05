محافظ الخليل: تبادل للأدوار بين جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين في الاعتداء على أبناء شعبنا

قال محافظ الخليل اللواء جبرين البكري: إن مخططات

الاحتلال الاستيطانية تستهدف المناطق الشرقية من المحافظة في مسافر يطا

وبني نعيم والشيوخ وسعير بسبب توسع الحزام الاستيطاني الذي يمتد للبحر

الميت.



وأضاف البكري في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) اليوم الثلاثاء، أن انتهاكات

جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين متواصلة وتتم بتناغم وتبادل للأدوار،

واخرها استهداف المواطن ابو عرام وإطلاق النار عليه من نقطة صفر بهدف قتله

وتصفيته بدم بارد.



وأكد أن جهودا تبذل على صعيد فضح ممارسات الاحتلال، مشيرا الى تحرك

مجموعة من الدول الاوربية في هذا الاطار، او من خلال العمل القانوني عبر

لجان هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، لافتا إلى جهود فصائل العمل الوطني في

تعزيز صمود المواطنين في المناطق المهددة بالاستيطان.