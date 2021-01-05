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شاهد: استقبال حار من ولي العهد السعودي لأمير قطر

شاهد: استقبال حار من ولي العهد السعودي لأمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان شخصيا أمير قطر تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني لدى وصوله المملكة لحضور القمة الخليجية اليوم الثلاثاء.

وكان الأمير محمد في مقدمة مستقبلي الوفد القطري لدى وصوله مطار محافظة العلا التي ستستضيف اليوم الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

واحتضن ولي عهد السعودية وأمير قطر أحدهما الآخر لدى نزول الأمير تميم من متن الطائرة.


 

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