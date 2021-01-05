مصر تشارك في القمة الخليجية بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت مصر أن وزير خارجيتها سامح شكري سيحضر اليوم الثلاثاء أعمال القمة الخليجية التي تستضيفها محافظة العلا السعودية، وسط توقعات بإعلان إنهاء الخلاف بين قطر وجيرانها.



وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كشف عن موقف بلاده إزاء تعزيز الحوار الخليجي، معربا عن خالص التقدير والدعم للجهود الكويتية الصادقة والنابعة من النوايا الطيبة على مدار السنوات الماضية لتعزيز الحوار العربي والخليجي.