(العربية): مصر تفتح المجال الجوي للطائرات القطرية

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (العربية)، بأن مصر ستفتح المجال الجوي للطائرات القطرية على غرار السعودية.



وقالت مصادر (العربية): إن القاهرة وافقت مبدئياً على عودة الطيران مع الدوحة، مؤكدة أن تنفيذ القرار سيكون متوقفاً على عدد من المطالب المصرية.



وأوضحت القناة، أن لجنة مصرية تقيم الموقف وتفتح خط اتصال مع السعودية والإمارات والبحرين.