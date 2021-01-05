شاهد: رد فعل القطريين بعد فتح الحدود مع السعودية

رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يكشف رد فعل القطريين، بعد فتح الحدود والأجواء بين السعودية وقطر.وقال موقع (سبق) السعودي: إن النشطاء تداولوا، مقطع فيديو لشبان قطريين وهم يحتفون بخبر فتح الحدود والأجواء مع السعودية، مؤكدا أنهم اعتبروا هذه الليلة "استثنائية" بعد عودة العلاقات بين الدولتين.كما تداول الناشطون صورا تجمع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة سابقة لأمير قطر إلى المملكة".