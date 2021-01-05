"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 753 قضية على مستوى محافظات القطاع

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رام الله - دنيا الوطن

قالت النيابة العامة بغزة، الاثنين الماضي: " أنها قامت على مستوى المحافظات بفتح تحقيق بـ753 قضية".



ومن بين القضايا، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، 314 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و439 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.



وأضافت النيابة العامة" إنه لم يسجل قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة".



وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت إلى توقيف 120 متهم على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.