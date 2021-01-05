"النيابة العامة" بغزة: فتح تحقيق بـ 416 قضية على مستوى محافظات القطاع

هناك 5 قضايا تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، و411 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.









وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 72 متهم على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



وأضافت النيابة العامة" لم يسجل اي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة".وقامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، فيما عمدت النيابة العامة إلى توقيف 72 متهم على مختلف القضايا المذكورة.واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، أمس الثلاثاء: "إنها قامت على مستوى محافظات قطاع غزة بفتح تحقيق فى 416 قضية".ومن بين القضايا، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه،