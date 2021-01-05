تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة اليوم الثلاثاء،على النحو الآتي:
أسعار اللحوم:
عجل طازج بتلو: 40 شيكل
عجل طازج: 35 شيكل
(عروض بعض المحلات: 3 ك = 100 شيكل)
أسعار الدواجن:
أسعار الدجاج (حي): 9 شيكل
صدر: 22 شيكل
جناح: 9 شيكل
كبدة: 16 شيكل
فخذ: 12 شيكل
ستيك: 22 شيكل
دبوس: 13 شيكل
شيش: 20 شيكل
طبق البيض: 9 – 10 يكل
أسعار الحبش:
صدر: 1ك = 16 شيكل
فخذ (أنثى) 1ك = 13 شيكل
فخذ (ذكر) 1ك = 12 شيكل
جناح: 1ك = 8 شيكل
أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 1ك = 37 شيكل
فريدي: 1ك = 25 – 30 شيكل
حباري: 1ك = 20 شيكل
غزلان: 1ك = 35 شيكل
كلماري: 1ك = 28 شيكل
سويسي: 1ك = 35 شيكل
فتال: 1ك = 40 شيكل.
جاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة اليوم الثلاثاء،على النحو الآتي:
أسعار اللحوم:
عجل طازج بتلو: 40 شيكل
عجل طازج: 35 شيكل
(عروض بعض المحلات: 3 ك = 100 شيكل)
أسعار الدواجن:
أسعار الدجاج (حي): 9 شيكل
صدر: 22 شيكل
جناح: 9 شيكل
كبدة: 16 شيكل
فخذ: 12 شيكل
ستيك: 22 شيكل
دبوس: 13 شيكل
شيش: 20 شيكل
طبق البيض: 9 – 10 يكل
أسعار الحبش:
صدر: 1ك = 16 شيكل
فخذ (أنثى) 1ك = 13 شيكل
فخذ (ذكر) 1ك = 12 شيكل
جناح: 1ك = 8 شيكل
أسعار الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 1ك = 37 شيكل
فريدي: 1ك = 25 – 30 شيكل
حباري: 1ك = 20 شيكل
غزلان: 1ك = 35 شيكل
كلماري: 1ك = 28 شيكل
سويسي: 1ك = 35 شيكل
فتال: 1ك = 40 شيكل.
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