تعرف على أسعار الدجاج في أسواق غزة اليوم الثلاثاء

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

جاءت أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة اليوم الثلاثاء،على النحو الآتي:



أسعار اللحوم:



عجل طازج بتلو: 40 شيكل



عجل طازج: 35 شيكل



(عروض بعض المحلات: 3 ك = 100 شيكل)



أسعار الدواجن:



أسعار الدجاج (حي): 9 شيكل



صدر: 22 شيكل



جناح: 9 شيكل



كبدة: 16 شيكل



فخذ: 12 شيكل



ستيك: 22 شيكل



دبوس: 13 شيكل



شيش: 20 شيكل



طبق البيض: 9 – 10 يكل



أسعار الحبش:



صدر: 1ك = 16 شيكل



فخذ (أنثى) 1ك = 13 شيكل



فخذ (ذكر) 1ك = 12 شيكل



جناح: 1ك = 8 شيكل



أسعار الأسماك الطازجة:



دنيس (برك): 1ك = 37 شيكل



فريدي: 1ك = 25 – 30 شيكل



حباري: 1ك = 20 شيكل



غزلان: 1ك = 35 شيكل



كلماري: 1ك = 28 شيكل



سويسي: 1ك = 35 شيكل



فتال: 1ك = 40 شيكل.